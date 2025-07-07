Губернатор Воробьёв поздравил со 100-летием ветерана из Мытищ Софию Мелентьеву
«В 1943 году София Алексеевна совсем молодой девушкой добровольно пошла защищать Родину. В составе 47-й армии Первого Белорусского фронта прошла боевой путь от Ковеля до Берлина, где встретила День Победы. Награждена медалью «За Победу над Германией» и памятными наградами к юбилейным датам Победы», – написал воробьёв в своём ТГ-канале.Как рассказал глава региона, после войны София Алексеевна более 30 лет проработала в 16-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны в Мытищах.
Он поблагодарил ветерана за мужество, героизм и преданность Родине, от всей души пожелав здоровья и благополучия.