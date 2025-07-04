Пострадавший от наркомана в аэропорту Шереметьево малыш начал есть сам

04 июля 2025, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Малыш, которого пьяный наркоман бросил на пол в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно питаться. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, навестившая ребёнка в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля.







«История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень совсем молодец – перешёл на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре», – написала детский омбудсмен в своём телеграм-канале.