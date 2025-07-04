Пострадавший от наркомана в аэропорту Шереметьево малыш начал есть сам
Малыш, которого пьяный наркоман бросил на пол в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно питаться. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, навестившая ребёнка в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля.
«История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень совсем молодец – перешёл на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре», – написала детский омбудсмен в своём телеграм-канале.По словам Мишоновой, мама мальчика уже успокоилась. Родители благодарят врачей Детского центра.
Ранее сообщалось, что 23 июня в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии, находившийся в состоянии наркотического опьянения, подошёл к двухлетнему малышу, схватил его и с силой кинул на пол.
От удара ребёнок потерял сознание. Его отправили на лечение в Детский центр в подмосковном Красногорске, где диагностировали повреждение позвоночника. Несколько дней он провёл в коме.
3 июля губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что малыша перевели из реанимации в общее отделение.
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