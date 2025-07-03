Искусственный интеллект упростил жителям Подмосковья получение более 70 госуслуг
Более 70 услуг, которые предоставляются через госпортал Московской области, стало удобнее и проще получить благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«На сегодняшний день искусственный интеллект помогает с предоставлением уже 73 госуслуг. Это и оформление различных пособий, и выписки из домовых книг, и документы при приватизации жилья, и заявки на высокотехнологичную медпомощь по квотам», — сказал Андрей Воробьёв.Сейчас искусственный интеллект распознаёт 250 видов документов, который прикладывают при подаче различных заявлений. Благодаря нейросети проверка этих документов проводится моментально, и если есть какие-то ошибки, заявитель сразу узнаёт об этом.
В дальнейшем планируется расширить эту опцию и научить искусственный интеллект распознавать и проверять нетиповые документы, включая градостроительные планы, договоры купли-продажи, товарные накладные и пр.