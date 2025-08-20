В Детском центре прооперировали пятилетнего ребёнка с опухолью сердца
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля успешно прооперировали ребёнка с опухолью сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику доставили пятилетнего мальчика, который неожиданно потерял сознание. Врачи скорой помощи выявили у него нарушение ритма сердца и выполнили экстренную дефибрилляцию.
В ходе обследования малышу диагностировали крупную опухоль левого желудочка сердца, которая и стала причиной случившегося. Пациента забрали из отделения кардиохирургии на операцию.
«Из-за возраста ребёнка удаление опухоли было слишком рискованным, поэтому мы решили выполнить имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Это устройство будет считывать ритм и в случае возникновения жизнеугрожающего нарушения давать разряд для его восстановления. Такой вид вмешательства в основном делают взрослым пациентам», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.Операция прошла успешно, ребёнка уже выписали. Теперь мальчика будут постоянно наблюдать врачи ДКЦ.