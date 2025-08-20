В Детском центре прооперировали пятилетнего ребёнка с опухолью сердца

20 августа 2025, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля успешно прооперировали ребёнка с опухолью сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику доставили пятилетнего мальчика, который неожиданно потерял сознание. Врачи скорой помощи выявили у него нарушение ритма сердца и выполнили экстренную дефибрилляцию.



В ходе обследования малышу диагностировали крупную опухоль левого желудочка сердца, которая и стала причиной случившегося. Пациента забрали из отделения кардиохирургии на операцию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Из-за возраста ребёнка удаление опухоли было слишком рискованным, поэтому мы решили выполнить имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Это устройство будет считывать ритм и в случае возникновения жизнеугрожающего нарушения давать разряд для его восстановления. Такой вид вмешательства в основном делают взрослым пациентам», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.