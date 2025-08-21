В Подмосковье с начала года на работу устроились более 80 «земских» медиков

21 августа 2025, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 80 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились на работу в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Медики, участвующие в этих программах, работают в сёлах и городах с населением менее 50 тысяч человек. Врачам при этом предоставляют единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, а среднему медперсоналу — в размере 500 тысяч рублей. А если место работы находится на отдалённой или труднодоступной территории, выплаты увеличиваются до 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно.





«Доступность медицинской помощи важно повышать не только в городах, но и в сельской местности. С начала года по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» работу в сельской местности получили более 80 медицинских работников – это и врачи, и средний медицинский персонал», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.