Губернатор Воробьёв поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Сотрудников ГИБДД поздравил с 90-летием ведомства губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Глава региона отметил, что Госавтоинспекция области отлично справляется со своими непростыми обязанностями.
«Наша Госавтоинспекция на достойном счету. Московская область очень большая — с огромным количеством федеральных, региональных, муниципальных дорог. И нагрузка на каждого сотрудника серьезная. На протяжении многих лет мы вместе с нашим главком, с вами, уважаемые коллеги, занимаемся всем, что связано с безопасностью», — сказал Воробьёв.Он также осмотрел новое здание Госавтоинспекции в Красногорске. Ранее там располагался Московский учебный центр. По распоряжению властей региона на объекте провели капитальный ремонт и передали ГАИ.
«Новое здание предназначено, в том числе, для оказания госуслуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды — офицеров, генералов, личного состава», — подчеркнул губернатор.
В осмотре принял участие первый замминистра внутренних дел России Андрей Курносенко.
«Условия, которые созданы для сотрудников — это именно то, что от нас ждут», — заявил он.В здании работает окружной дорожный ситуационный центр, откуда информация передаётся в ЦУР для оперативной координации всех экстренных служб, а также единый центр госуслуг, где жители могут зарегистрировать машину, оформить водительское удостоверение и пр.
«Новое здание ждали и мы, и граждане. Здесь сдают экзамены на права, есть дежурная часть и всё оснащение для отслеживания ситуации на дорогах, выявления находящихся в розыске машин и пр.», — сказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Московской области — начальник Управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.На торжественной церемонии губернатор вручил Кузнецову знак «За заслуги перед Московской областью» I степени, а начальнику Красногорского отделения МВД передали от главы МВД РФ ключи от новой патрульной машины для личного состава.