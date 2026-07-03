Капремонт ДК «Радуга» в Краснозаводске вышел на финишную прямую

03 июля 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В доме культуры «Радуга», расположенном в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа, завершают капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Обновление объекта, построенного 59 лет назад, проводится за счёт подмосковного бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас основные строительно-монтажные работы уже выполнены. В здании ведётся пусконаладка инженерных сетей, а в концертном зале готовят напольное покрытие к монтажу кресел и устанавливают светотехническое и музыкальное оборудование», — говорится в сообщении.