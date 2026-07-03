Подмосковные юниоры завоевали три медали на шахматном турнире в Кыргызстане

03 июля 2026, 12:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на первом чемпионате Центральной и Северной Азии среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходит с 1 по 9 июля на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. В соревнованиях принимают участие свыше 500 шахматистов в возрасте от восьми до 20 лет из шести стран: Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Илиана Масаева. Она стала лучшей среди девочек до 12 лет. Ещё одно золото Подмосковью принёс Святослав Лисенков в категории «юноши до 16 лет», — говорится в сообщении.