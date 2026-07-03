Подмосковье открыло регистрацию на региональный этап премии «КАРДО»

03 июля 2026, 12:51

Фото: пресс-служба «КАРДО»

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе сообщила, что Подмосковье в третий раз примет региональный отбор международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»: прием заявок уже стартовал, а сами состязания пройдут 25 июля в Мытищах.