Подмосковье открыло регистрацию на региональный этап премии «КАРДО»
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе сообщила, что Подмосковье в третий раз примет региональный отбор международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»: прием заявок уже стартовал, а сами состязания пройдут 25 июля в Мытищах.
Интерес к проекту растет каждый год, а участие в отборе примут молодые люди из разных городов региона. На площадке в Мытищах участники покажут уровень в нескольких дисциплинах. В программу вошли экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут. В новом сезоне организаторы снизили возрастной порог. Теперь подать заявку могут подростки с 14 лет. Такой шаг дает больше шансов молодым спортсменам и артистам выйти на крупную международную сцену. Победители подмосковного этапа отправятся в гранд-финал и представят регион во Владивостоке. Там соберутся сильнейшие участники из разных стран. Регистрация продлится до 25 июля на сайте.
«КАРДО» развивает уличную культуру и спорт с 2018 года. За это время проект объединил свыше 225 тысяч человек из 147 стран. В девятом сезоне команда премии проводит пять конкурсов: спортивные соревнования, видеоконкурс, премию за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов и смотр молодых дизайнеров уличной одежды. В этом году сезон включает 13 направлений, среди них BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран. Участников оценят эксперты индустрии, представители спортивных федераций и международный судейский корпус.
Победителей ждут обучение, наставничество, помощь в развитии профессиональных навыков и денежные призы. Кроме того, они смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты», получить информационную поддержку и помощь в реализации собственных инициатив.
Премия «КАРДО» входит в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива помогает находить и продвигать талантливых представителей уличных сообществ, открывая для них новые социальные и профессиональные перспективы.
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