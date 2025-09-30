Губернатор Воробьёв поздравил жителей Абхазии с праздником республики

30 сентября 2025, 19:24

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Абхазии с Днём Победы и Независимости. Он обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и президентом Абхазии Бадрой Гунбой сотрудничество и совместные проекты в экономике, образовании, культуре и гуманитарной сфере.







«Рад быть здесь в этот день, почтить память героев и подчеркнуть прочность дружбы между нашими народами. Подмосковье – один из активных партнёров. За пять лет товарооборот вырос более чем в три раза. Регион поставляет мясо, молочные продукты, напитки и мебель, а Абхазия – фрукты, орехи и древесину», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

«Активисты из Абхазии участвуют в наших форумах, фестивалях и соревнованиях. А несколько городов Московской области являются побратимами с абхазскими: Подольск – с Сухумом, Щёлково – с Гагрой, Видное – с Очамчырой. Такие связи укрепляют взаимопонимание и дружбу на годы вперёд», – отметил губернатор.