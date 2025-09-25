Губернатор Воробьёв рассказал о стратегии национальной политики в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с руководителем Федерального агентства по делам национальностей России Игорем Бариновым совместную работу. Также наметили планы по её развитию, сообщил глава региона.
«В Подмосковье проживают представители самых разных народов и вероисповеданий. Многие активно участвуют в жизни региона, вносят вклад в его развитие. Вместе с ФАДН мы реализуем стратегию государственной национальной политики», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Он отметил, что агентство разработало специальный курс для иностранцев, а также проводит индивидуальные консультации.
«На крупных предприятиях проходят занятия по русскому языку, правилам пребывания в стране и основам законодательства. В первом полугодии 2025-го участниками таких мероприятий стали около 30 тысяч человек, в том числе подростки. Помимо этого, распространяем информационные материалы на разных языках об ответственности за правонарушения», – отметил глава региона.Он напомнил, что в Подмосковье приняли стандарт по строительству современных общежитий прямо на территории логистических и производственных комплексов. Это обеспечивает иностранным сотрудникам комфортные условия проживания рядом с работой.
Как отметил Воробьёв, важно, чтобы все чувствовали себя как дома, при этом уважая законы, культуру и традиции друг друга.