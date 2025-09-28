«Он навсегда останется в наших сердцах»: Андрей Воробьёв простился с Тиграном Кеосаяном

28 сентября 2025, 17:19

Андрей Воробьёв выразил соболезнования в связи с уходом Тиграна Кеосаяна

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале поделился словами скорби по поводу смерти кинорежиссёра Тиграна Кеосаяна. По его словам, для многих эта потеря стала настоящей трагедией.





Воробьёв отметил, что Кеосаян был не только талантливым режиссёром, чьи фильмы вошли в культурную историю страны, но и человеком принципов — он говорил честно, открыто и всегда оставался верным своей позиции.





«Был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — подчеркнул губернатор.

«Он навсегда останется в наших сердцах», — добавил Воробьёв.