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Губернатор Воробьёв поздравил жителей Люберец с Днем города

Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Люберец с Днем города.



Он отметил, что Люберцы — это большой, разнообразный и в то же время единый округ, а каждая его часть имеет свой ритм и любимые места. Воробьев выразил благодарность всем жителям за активное участие, инициативу и стремление сделать округ лучше.

«Особые слова благодарности нашим бойцам. Знаю, что вы переживаете о близких часто больше, чем за себя. Постараемся сделать все, чтобы каждая семья наших героев чувствовала заботу и внимание», — подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что к 1 сентября в жилом комплексе «Новые Островцы» открыли школу «Эврика» на 1100 мест. До конца года планируется завершить строительство детского сада на 560 мест, а также открыть поликлинику для взрослых и детей в «Томилино парке».

Фото: медиасток.рф

На этой неделе состоялось открытие Южно‑Лыткаринской автодороги (ЮЛЫ), которая была построена при поддержке президента РФ. Эта дорога связала М-2 с М-12, улучшив транспортную доступность для Томилино и Октябрьского.

В конце июня, после реконструкции, был открыт Летний парк в Малаховке. До конца года планируется завершить благоустройство Центрального парка в Люберцах.

«В День города хочу каждой семье пожелать благополучия и как можно больше добрых и счастливых моментов рядом с близкими. С праздником! С днем рождения, дорогие Люберцы!» — сказал Андрей Воробьев.
Екатерина Коршунова

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