Губернатор Воробьёв поздравил жителей Люберец с Днем города

05 сентября 2026, 11:55

Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Люберец с Днем города.





Он отметил, что Люберцы — это большой, разнообразный и в то же время единый округ, а каждая его часть имеет свой ритм и любимые места. Воробьев выразил благодарность всем жителям за активное участие, инициативу и стремление сделать округ лучше.





«Особые слова благодарности нашим бойцам. Знаю, что вы переживаете о близких часто больше, чем за себя. Постараемся сделать все, чтобы каждая семья наших героев чувствовала заботу и внимание», — подчеркнул губернатор.

Фото: медиасток.рф

«В День города хочу каждой семье пожелать благополучия и как можно больше добрых и счастливых моментов рядом с близкими. С праздником! С днем рождения, дорогие Люберцы!» — сказал Андрей Воробьев.