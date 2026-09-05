Губернатор Воробьёв поздравил жителей Люберец с Днем города
Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Люберец с Днем города.
Он отметил, что Люберцы — это большой, разнообразный и в то же время единый округ, а каждая его часть имеет свой ритм и любимые места. Воробьев выразил благодарность всем жителям за активное участие, инициативу и стремление сделать округ лучше.
«Особые слова благодарности нашим бойцам. Знаю, что вы переживаете о близких часто больше, чем за себя. Постараемся сделать все, чтобы каждая семья наших героев чувствовала заботу и внимание», — подчеркнул губернатор.
Он рассказал, что к 1 сентября в жилом комплексе «Новые Островцы» открыли школу «Эврика» на 1100 мест. До конца года планируется завершить строительство детского сада на 560 мест, а также открыть поликлинику для взрослых и детей в «Томилино парке».
На этой неделе состоялось открытие Южно‑Лыткаринской автодороги (ЮЛЫ), которая была построена при поддержке президента РФ. Эта дорога связала М-2 с М-12, улучшив транспортную доступность для Томилино и Октябрьского.
В конце июня, после реконструкции, был открыт Летний парк в Малаховке. До конца года планируется завершить благоустройство Центрального парка в Люберцах.
«В День города хочу каждой семье пожелать благополучия и как можно больше добрых и счастливых моментов рядом с близкими. С праздником! С днем рождения, дорогие Люберцы!» — сказал Андрей Воробьев.