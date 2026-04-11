Светлое Христово Воскресение 12 апреля: как разделить пасхальную радость и привлечь в дом благодать, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 апреля отмечается день Ивана Лествичника. Название связано с духовной «лестницей» добродетелей, ведущей к Богу. В 2026 году праздник совпадает со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника12 апреля 2026 года совпали праздники Светлое Христово Воскресение и память великого христианского мыслителя Иоанна, прозванного Лествичником.
Для начала вспомним событие, перевернувшее историю человечества. Пасха — это сердце христианской веры, торжество из торжеств. Вычисляют дату по луне. Берут первое полнолуние после дня весеннего равноденствия, а затем ждут ближайшего воскресенья. Именно оно и становится Пасхой. Великая пятница — день распятия. Христа казнили на Голгофе. К вечеру один из воинов пронзил Его бок копьём. Из раны заструились вода и кровь. Тело Сына Божьего сняли, бережно завернули в плащаницу и положили в вырубленную в скале гробницу. Вход закрыли тяжелым камнем, поставили стражу.
Но на третий день, едва занялась заря, случилось чудо. Жены-мироносицы, среди которых была Мария Магдалина, пришли к пещере с ароматными маслами. Камень уже лежал в стороне. Гроб оказался пуст. Тогда им явился ангел со словами: «Что вы ищете живого среди мёртвых? Он воскрес!». Позже Иисус на протяжении сорока дней приходил к ученикам: ел с ними рыбу и говорил. Смерть потеряла свою власть. Весть облетела землю. Христиане до сих пор празднуют этот день как символ победы жизни над тьмой и дар вечного спасения.
Теперь о второй составляющей 12 апреля. Иоанн Лествичник жил в VI веке. Местом его подвигов стала суровая Синайская гора. Юношей, в 16 лет, он покинул мир и постригся в монахи. Четыре десятилетия провёл Иоанн в пустынной тишине, в непрестанной молитве. Там он создал знаменитый труд — «Лествицу». Книга включает 30 глав, каждая из которых — ступенька. По этим ступеням душа поднимается к Богу: оставляет гордыню, учится смирению, побеждает злобу и обретает любовь. На Руси святого особо почитали и называли Лествичником именно за эту книгу. В его день принято молиться о смирении, о помощи в духовном восхождении и об укреплении веры.
Традиции дняВ день Пасхи в православной традиции принято сочетать молитву, семейное застолье и особые обрядовые действия, символизирующие радость воскресения Христа и обновление жизни.
Православные христиане Пасху встречают ночью. В храме с полночи проходит праздничная служба с процессиями, зажженными свечами и пением «Христос воскресе!». Люди стараются стоять всю службу, чтобы всей семьёй пережить «радость светлой ночи» и символически пройти путь от смерти к воскресению.
Весь воскресный день люди встречая друг друга, говорят: «Христос воскресе!» — в ответ: «Воистину воскресе!» и обмениваются троекратным поцелуем — это «христосование». Такой обычай подчеркивает радость общей веры, единство церкви и близость людей, потому что в этот день все — «воскресшие» во Христе.
На Пасху едят куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и переходят от поста к мясным блюдам. Эти угощения символизируют новую жизнь, плодородие и радостное разговение после почти восьми недель воздержания.
В славянской традиции существовало поверье, что 12 апреля домовой может проявлять беспокойство или даже вредить домочадцам. Причины такого поведения в народном сознании связывались с переходом сезонов. Это время — рубеж между зимой и весной, когда, по поверьям, «открываются» границы между мирами, а духи становятся более активными. Для задабривания хозяина дома в красный угол клали красивый лоскут ткани, монетку или кусочек хлеба.
Народные запретыПредки верили: если нарушить запреты 12 апреля, можно навлечь беду на весь год.
- Не занимайтесь тяжелой физической работой. Считалось, что нарушитель рискует заработать болезни суставов и спины. Пасха — это время отдыха души, а не труда;
- Категорически нельзя ругаться, сквернословить и выяснять отношения. Ссоры в такой светлый день — двойной грех;
- Не надевайте черную или темную одежду. Темные тона «притягивают тоску» и несчастья. Даже траур отступает перед пасхальной радостью;
- Не стоит поминать усопших и ходить на кладбище. Поминовение умерших переносят на Радоницу (в 2026 году выпадает на 21 апреля), а в сам праздник стараются не устраивать поминки. Пасха — праздник жизни и воскресения, а не печали.
Приметы
- Если на Ивана Лествичника расцвели одуванчики — лето будет очень коротким, осень придет рано;
- Гуси летают высоко в небе — весна будет затяжная и дождливая;
- Солнечная и ясная погода на Пасху — к жаркому и урожайному лету;
- Береза распустилась раньше, чем ольха — летом будет засуха;
- Дождь в этот день сулит богатый урожай грибов осенью;
- Если лед на реках ещё держится — лето будет поздним и холодным.