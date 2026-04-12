Путин и Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости.
Российский лидер приехал на праздничную службу вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Богослужение собрало множество верующих, среди которых присутствуют общественные и политические деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища.
Путин традиционно посещает службы в дни основных церковных праздников. На Рождество он как правило едет в храмы за пределами столицы, а на Пасху — в храм Христа Спасителя. Так он встречал праздник и в прошлом году. Шесть лет назад президент России пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
Пасха — главное событие года для православных христиан. В 2026 году Светлое Христово Воскресение выпало на 12 апреля. В главном кафедральном соборе России на Волхонке патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье проведёт пасхальную заутреню и Божественную литургию.
