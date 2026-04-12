Путин и Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

12 апреля 2026, 00:21

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Президент РФ Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости.





Российский лидер приехал на праздничную службу вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Богослужение собрало множество верующих, среди которых присутствуют общественные и политические деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища.



