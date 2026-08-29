Губернатор Воробьёв поздравил жителей Щелково с Днем города

29 августа 2026, 10:58

Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей городского округа Щелково с Днем города.





Губернатор отметил, что Щелково динамично развивается благодаря усилиям его жителей. В этот день он выразил благодарность каждому за трудолюбие, искренность и заботу о родном городе.



Воробьёв также обратился с тёплыми словами поддержки к военнослужащим, подчеркнув, что в Подмосковье их ценят и ждут с победой.



Глава региона добавил, что власти прилагают все усилия для обеспечения комфортной жизни, работы и отдыха в Щелково. По его словам, к началу учебного года завершат ремонт школы №5 на улице Заводской, предназначенной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, уже открыта вторая поликлиника на Парковой улице, а Центральный парк готовится к открытию после масштабной реконструкции.





«Пусть праздник пройдет с хорошим настроением, будет обязательно наполнен приятными встречами и эмоциями. Желаю каждой семье благополучия, счастья. С праздником, дорогие жители», — заключил Воробьёв.