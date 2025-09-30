В Подмосковье в 2026 году проведут капремонт в 47 школах
В Московской области в будущем году планируется провести капитальный ремонт 47 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва мы продолжаем масштабную программу по капремонту объектов образования. Открытие обновлённых школ – это возможность для детей получать знания в комфортных и современных условиях. Мы не просто ремонтируем здания, а создаем новую образовательную среду», – сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.Как уточнили в ведомстве, работа ведётся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Она отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Список школ, в которых в 2026 году проведут капремонт, можно найти по ссылке.