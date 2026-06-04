Губернатор Воробьёв предложил штрафовать мусорящих людей по записям видеокамер
Выписывать штрафы людям, выбрасывающим мусор в неположенных местах, на основании записей с камер видеонаблюдения предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе сессии «Цифровизация контроля и надзора» под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас человек может понести ответственность за выброшенный на улице мусор, только если полицейский застал его в момент совершения нарушения. Но ситуацию можно изменить.
«Пока у нас нет системы, позволяющей наказывать тех, кто мусорит. И мы предложили рассмотреть систему, созданную по аналогии с автомобильными штрафами. Если на камеру попало, что человек мусорит или распивает спиртные напитки, его приглашают в полицию, показывают видео и назначают штраф», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что сейчас в обществе огромный запрос на внедрение такой системы.