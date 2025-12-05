В Мытищах наградили мастеров Федоскинской фабрики в честь юбилея промысла
4 декабря в актовом зале Федоскинской фабрики в городском округе Мытищи провели торжественное мероприятие, посвящённое 230-летию всемирно известного народного промысла. На празднике отметили лучших мастеров предприятия, которые вносят свой вклад в сохранение уникальной техники и художественной школы лаковой миниатюры. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В числе гостей мероприятия — заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Мария Баюх, глава Мытищ Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов, генеральный директор АО «Федоскино» Илья Озолин, председатель совета директоров фабрики Сергей Гладкин и акционер Евгения Гладкина. Коллективу и руководству предприятия передали поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Лучшие мастера получили заслуженные награды. Особое внимание уделили старейшему художнику фабрики Нине Иосифовне Кузнецовой, которая продолжает создавать шедевры уже более 70 лет. Её работы — символ преемственности поколений и высокого мастерства. Его передают от учителя к ученику на протяжении десятилетий.
Федоскинская лаковая миниатюра известна далеко за пределами России. Каждую шкатулку создают вручную. Они существуют только в единственном экземпляре. Процесс работы требует колоссального терпения и времени: на изготовление одной шкатулки художник тратит до полугода. Только за последний год фабрика выпустила около 1 500 изделий, которые уже нашли своё место в коллекциях и музеях по всему миру.
На фабрике работают более 100 мастеров, среди которых 20% — молодые специалисты. Здесь сохраняют и трудовые династии, а преемственность поколений до сих пор — одна из важнейших ценностей. Молодые художники осваивают тонкости техники, участвуют в выставках и проектах, учась у опытных наставников.
Сейчас в музее «Новый Иерусалим» проходит выставка, посвящённая федоскинской лаковой миниатюре. На ней представили работы мастеров разных поколений, от старейших художников до молодых талантов. Посетители могут посетить экспозицию до 24 мая следующего года.
Рост интереса к национальным традициям и народным промыслам оказывает положительное влияние и на туристический поток. В 2025 году лаковая миниатюра привлекла в городской округ Мытищи более 10 000 туристов, а фабрика и музей стали настоящими точками притяжения для любителей искусства и культуры.
Федоскинская фабрика продолжает сохранять уникальные традиции и передавать их новым поколениям, объединяя мастерство, художественный талант и любовь к национальной культуре. Юбилей промысла стал ещё одним поводом отметить значимость предприятия и его вклад в мировое культурное наследие и историю Подмосковья.
