В Мытищах наградили мастеров Федоскинской фабрики в честь юбилея промысла

05 декабря 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

4 декабря в актовом зале Федоскинской фабрики в городском округе Мытищи провели торжественное мероприятие, посвящённое 230-летию всемирно известного народного промысла. На празднике отметили лучших мастеров предприятия, которые вносят свой вклад в сохранение уникальной техники и художественной школы лаковой миниатюры. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.