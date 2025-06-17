На фестивале Чайковского в Клину проведут занятия школы молодых журналистов
28 июня на XI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину пройдут занятия VI Школы молодых журналистов, пишущих на культурные темы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Интенсивный практический семинар проведут в режиме мастер-классов ведущих российских журналистов. Он будет интересен как профессионалам, так и новичкам в журналистике.
«На лекциях и практических занятиях педагоги рассмотрят конкретные примеры и зададут задания. Слушатели узнают приёмы профессионального подхода к любой теме и создания качественного материала. Они также освоят практические приёмы и техники для написание увлекательного репортажа. Кроме того, спикеры поделятся секретами многолетней профессиональной дружбы со звёздами с непростым характером», – рассказали в ведомстве.Слушатели школы смогут посетить концерт фестиваля и выполнить творческое задание – написать заметку, репортаж, интервью или рецензию.
Занятия проводятся бесплатно на территории Музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину. Необходима предварительная регистрация.