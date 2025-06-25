В Клину впервые покажут оперу «Иоланта» Чайковского

25 июня 2025, 15:33

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 июля в усадьбе Демьяново в городском округе Клин состоится масштабный концерт «Ночь Чайковского» под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Проект приурочен к 185-летию Петра Ильича Чайковского и 175-летию его младшего брата, драматурга и либреттиста Модеста Ильича Чайковского.



«Иоланта» — последняя опера Чайковского. Постановка Юрия Башмета объединит ключевые музыкальные фрагменты оперы и монологи, основанные на размышлениях Чайковского о любви, вере, предназначении и роли искусства в жизни человека.



Начало спектакля — в 21:00. Вход для зрителей свободный.



В этом году проект «Путь Чайковского», поддержанный фондом, значительно расширил географию — концерты пройдут также в Воткинске, Туле, Владимире, Тамбове, Москве и Санкт-Петербурге.





«5 июля состоится уже ставший традиционным вечер "Ночь Чайковского" в усадьбе Демьяново в Клину. Я очень рад, что премьера пройдет именно в Клину, где Петр Ильич и писал эту гениальную оперу», — отметил Башмет.