Губернатор Воробьёв пригласил жителей проголосовать за объекты благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона выбрать, каким он будет завтра. Он напомнил о старте Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Проект реализуется по инициативе президента.
«Именно вы, наши жители, определите, какие парки, скверы и дворы мы обновим в первую очередь. В этом году в голосовании участвуют 289 территорий из 54 округов. Принять участие могут жители старше 14 лет», – написал губернатор в своём ТГ-канале.Чтобы стать участником голосования, житель должен зайти на портал госуслуг, выбрать регион и отдать свой голос за территорию, которую он хочет преобразить.
«Благодаря вашему участию с 2021 года мы выбрали 222 территории для благоустройства. Уже преобразили 110 из них, ещё 112 ждут очереди в ближайшие годы», – добавил Воробьёв.Голосование продлится до 12 июня.
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Лора Луганская