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Губернатор Воробьёв пригласил жителей проголосовать за объекты благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона выбрать, каким он будет завтра. Он напомнил о старте Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Проект реализуется по инициативе президента.
«Именно вы, наши жители, определите, какие парки, скверы и дворы мы обновим в первую очередь. В этом году в голосовании участвуют 289 территорий из 54 округов. Принять участие могут жители старше 14 лет», – написал губернатор в своём ТГ-канале.
Чтобы стать участником голосования, житель должен зайти на портал госуслуг, выбрать регион и отдать свой голос за территорию, которую он хочет преобразить.
«Благодаря вашему участию с 2021 года мы выбрали 222 территории для благоустройства. Уже преобразили 110 из них, ещё 112 ждут очереди в ближайшие годы», – добавил Воробьёв.
Голосование продлится до 12 июня.

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#городская среда
Весеннюю уборку в Подольске проводят более 300 коммунальщиков и около 100 машин
22 апреля 2025, 19:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

316 человек и 95 единиц спецтехники приводят в порядок дороги и общественные пространства в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На дорогах муниципального и регионального значения работают 44 машины и 130 сотрудников. Убирают смёт с прибордюрной части и мусор в полосе отвода, моют проезжую часть, дорожные ограждения, остановки общественного транспорта и тротуары. На общественных территориях работает 51 единица спецехники и 186 коммунальщиков. Они убирают мусор, обрабатывают газоны, моют плитку на площадях», – отметили в администрации.


Порядок наводят и во дворах. В центре внимания – парковочные места, пешеходные дорожки и проезды к контейнерным площадкам. Продолжается благоустройство клумб и цветников.

В пресс-службе добавили, что оставить заявку на уборку можно по телефону 8 (495) 663-99-99 или по номерам телефонов своих управляющих организаций.

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#благоустройство
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Звёздные спортсмены посетят матчи «Финала четырёх» Школьной лиги Подмосковья
22 апреля 2025, 19:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Именитые спортсмены станут гостями решающих состязаний Школьной лиги Московской области – «Финала четырёх». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Игры по футзалу пройдут 29 апреля в Щёлкове на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье». Гостями станут двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, а также трёхкратный обладатель Кубка России, чемпион Голландии Дмитрий Булыкин.

Финалистов в шахматных баталиях поприветствует чемпион России до 15 лет по шахматам, подольский спортсмен, входящий в топ-10 лучших юных игроков мира Святослав Лисенков. Матчи состоятся 24 апреля в Балашихе в усадьбе Горенки.

Самой многочисленной по составу звёздных гостей станет финальная часть соревнований Школьной лиги по волейболу.
«Матчи посетят олимпийский чемпион, победитель Мировой лиги и Лиги наций, обладатель Кубка мира, чемпион мира среди юниоров Александр Соколов, чемпионка Европы, трёхкратный обладатель Суперкубка России, Елизавета Синицына из московского «Динамо», чемпион Европы Антон Аношко, чемпионка мира Леся Махно и бронзовый призёр чемпионата России Александра Коруковец из клуба «Заречье-Одинцово. Волейбольные финалы пройдут в Подольске 28 апреля на базе СК «Юность», – добавили в министерстве.
На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходили в четырёх дисциплинах – футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах. Команды состязались в Западной и Восточной конференциях.

По итогам «Финалов четырёх» в каждой дисциплине будут определены абсолютные чемпионы. Найти расписание финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.

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В парикмахерских и ТЦ Подольска проведут акцию для ветеранов и участников СВО
22 апреля 2025, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатное обслуживание предложат ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции в парикмахерских, банях, кафе, ресторанах и торговых центрах Подольска в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ветеранам Великой Отечественной войны и СВО предложат бесплатные стрижки в десяти парикмахерских, бесплатное посещение элитного банного комплекса «Бани Алексеева» и Климовских общественных бань, а также скидки в восьми кафе, ресторанах и загородных клубах», — говорится в сообщении.
Кроме того, 6 и 7 мая в торговых центрах «Октябрьский» и» «Юбилейный» дети участников СВО смогут бесплатно посетить игровые комнаты, а в кинотеатрах ТЦ «Капитолий» и ТРК «Кварц» для участников СВО и их семей проведут бесплатные кинопоказы.

Подробнее об акции можно узнать по телефону: 8-4967-55-57-56.

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#великая отечественная война
#сво
#ветераны
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Жителям Подмосковья объяснили, как принять участие в «Диктанте Победы»
22 апреля 2025, 18:26

Фото: t.me/dictation_of_victory

В России и за рубежом 25 апреля можно будет присоединиться к масштабной исторической акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией». В этом году проект охватит 35 тыс. площадок по всей стране и в 89 других государствах, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии.
Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны начнётся в полдень. Для проведения акции организовано более 1,3 тыс. очных площадок в школах, музеях, библиотеках и общественных пространствах региона.
«Есть и уникальные локации. Это музей-заповедник «Бородино», мемориал «Перемиловская высота», аэропорт Шереметьево, Государственный Военно-технический музей, музейный комплекс «Зоя», Военно-исторический парк «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, учебно-методический центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Подмосковью», – сказали в пресс-службе.
Для очного участия в «Диктанте Победы» нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Регистрация включает создание личного профиля и выбор подходящей площадки. В день мероприятия необходимо прийти на выбранную локацию. На месте участники получат индивидуальный номер из 13 цифр. Он будет необходим для проверки результатов и получения диплома в личном кабинете.

Для дистанционного участия достаточно зарегистрироваться на сайте акции. Онлайн-тестирование будет доступно 25 апреля с 9 утра по московскому времени.

Результаты онлайн-участников отобразятся в личном кабинете сразу после завершения тестирования, а проверка очных работ займёт несколько недель. Все участники получат именные дипломы с указанием набранных баллов.

Успешное участие в акции – 25 правильных ответов из 25 возможных – даст абитуриентам право на получение до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Для этого нужно участвовать очно на региональной площадке, а после объявления результатов подать заявку через личный кабинет.

Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена спецоперации.

Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».

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В Государственном университете просвещения провели занятие по правам человека
22 апреля 2025, 17:49

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Мастер-класс, посвящённый защите прав граждан, провели для третьекурсников экономического факультета Государственного университета просвещения по инициативе омбудсмена Московской области Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Правовое просвещение молодёжи – это одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы подходим к решению этой задачи системно и намерены добиваться устойчивых долгосрочных результатов», — отметила Ирина Фаевская.
Занятие со студентами провёл советник подмосковного омбудсмена, доктор экономических наук Сергей Камолов.

«Мы с ребятами на конкретных примерах убедились, что государственная и муниципальная служба прочно связана с вопросами обеспечения и реализации прав человека», — сказал Сергей Камолов.
Он добавил, что на занятии также был поднят вопрос о том, какие формы взаимодействия аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области и студентов могли бы стать наиболее полезными и интересными.

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