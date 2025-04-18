Участники субботника в Подмосковье проголосуют за объекты благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Подмосковье присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдёт по всей стране 26 апреля. Его участники смогут проголосовать за объекты благоустройства, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В парках организуют центральные точки Всероссийского субботника. У жителей будет возможность не только навести порядок в своих округах, но и принять участие в голосовании за объекты благоустройства. Это хороший инструмент для того, чтобы понять, какие территории больше всего нуждаются в обустройстве. В этом году голосование пройдёт в пятый раз. Жители сами решат, как благоустроить свой населённый пункт – обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Как отметили в министерстве, участники субботника смогут привести в порядок деревья и кустарники, создать новые клумбы, высадить рассаду. На субботнике волонтёры будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства.
В пресс-службе напомнили, что Всероссийское голосование за общественные пространства пройдёт в этом году с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе.
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Лора Луганская