Губернатор Воробьёв призвал снижать барьеры для использования роботов
Барьеров для использования искусственного интеллекта и роботов должно быть меньше. Такое мнение высказал губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьёв.
Он выступил на заседании этого органа, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики. Его провёл в Кремле президент России Владимир Путин.
«Сегодня замена физического труда роботами – мировой тренд. Очевидно, что если сейчас мы уже видим ускорение, оптимизацию работы с помощью искусственного ИИ, роботов, то через 10-15 лет будет очень заметная трансформация. Считаем очень важным, чтобы и на федеральном уровне, и наши региональные отраслевики задавали тон, чтобы как можно меньше было барьеров для использования всего передового, технологичного, роботов и других современных решений», – подчеркнул Воробьёв.Ранее стало известно, что с будущего года в Московской области заработают новые меры поддержки для предприятий, выпускающих роботизированную технику. Так, подмосковные производители промышленных и логистических роботов смогут компенсировать до 20% затрат на строительство предприятия и до 50% стоимости аренды площадей в частных индустриальных парках.
Землю в государственных индустриальных парках им готовы предоставлять по ставке в один рубль.
Кроме того, компании, которые будут покупать и устанавливать на своём производстве роботов, оформят инвестиционный налоговый вычет и предоставят льготу по налогу на имущество.