Губернатор Воробьёв призвал снижать барьеры для использования роботов

25 декабря 2025, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Барьеров для использования искусственного интеллекта и роботов должно быть меньше. Такое мнение высказал губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьёв.





Он выступил на заседании этого органа, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики. Его провёл в Кремле президент России Владимир Путин.

«Сегодня замена физического труда роботами – мировой тренд. Очевидно, что если сейчас мы уже видим ускорение, оптимизацию работы с помощью искусственного ИИ, роботов, то через 10-15 лет будет очень заметная трансформация. Считаем очень важным, чтобы и на федеральном уровне, и наши региональные отраслевики задавали тон, чтобы как можно меньше было барьеров для использования всего передового, технологичного, роботов и других современных решений», – подчеркнул Воробьёв.