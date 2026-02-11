Губернатор Воробьёв проверил ход модернизации Каширской ГРЭС

11 февраля 2026, 15:41

оригинал Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Масштабная модернизация Каширской ГРЭС ведётся в Подмосковье с 2021 года. По окончании работ станция будет производить треть всей электроэнергии региона. Объект посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В рамках модернизации к 2028 году на ГРЭС построят два энергоблока на 450 МВт, а к 2030 году — ещё один на 480 МВт. Кроме того, на объекте создадут около 500 новых рабочих мест.





«Построенная в 1921 году Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного столичного региона, но сейчас технологии изменились. (…) Мы поддерживали проект модернизации с самого первого дня. Его особенность в том, что над ним работают только российские конструкторы, инженеры и строители. Задача — чтобы в 2028 году станция начала функционировать. Это первый этап. А далее будет продолжение», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«Мы уже перешли от общестроительных работ к монтажу основного технологического оборудования – как тепломеханического, так и электротехнического. На стройплощадках находятся две газовые турбины мощностью 160 МВт и паровая турбина — первая полностью российского производства. Монтаж основного оборудования газовой турбины №1 завершён почти на 80%, мы приступили к монтажу газовой турбины №2 и паровой турбины», — рассказал директор обособленного подразделения Кашира ООО «Энергосеть» Сергей Герасимов.