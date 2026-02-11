На опорах ЛЭП в Подмосковье установят более 10 тысяч птицезащитных устройств
10 324 птицезащитных устройства (ПЗУ) планируют установить в текущем году на опорах линий электропередачи в Московской области специалисты компании «Россети Московский регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
ПЗУ оберегают от удара током пернатых, которые отдыхают и гнездятся на опорах ЛЭП, а также обеспечивают надёжность работы электросетей.
«Используются барьерные и антиприсадочные птицезащитные устройства. Их размещают на опорах ЛЭП таким образом, чтобы исключить приближение птиц к токоведущим частям, которые находятся под напряжением», — говорится в сообщении.В минувшем году компания «Россети Московский регион» установила на подмосковных опорах ЛЭП свыше 11 тысяч ПЗУ.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов. Нарушитель может погибнуть, даже не прикасаясь к энергооборудованию, кроме того, вмешательство в работу техники грозит обесточиванием жилых домов, больниц, школ и предприятий. Может также возникнуть сильный пожар.
Мешать работе объектов электросети граждан России склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом заставляют людей следовать их указаниям. При этом по закону намеренная порча электрооборудования расценивается как диверсия. Поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону 8 (800) 224-22-22.