На опорах ЛЭП в Подмосковье установят более 10 тысяч птицезащитных устройств

11 февраля 2026, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

10 324 птицезащитных устройства (ПЗУ) планируют установить в текущем году на опорах линий электропередачи в Московской области специалисты компании «Россети Московский регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.





ПЗУ оберегают от удара током пернатых, которые отдыхают и гнездятся на опорах ЛЭП, а также обеспечивают надёжность работы электросетей.





«Используются барьерные и антиприсадочные птицезащитные устройства. Их размещают на опорах ЛЭП таким образом, чтобы исключить приближение птиц к токоведущим частям, которые находятся под напряжением», — говорится в сообщении.