В Кашире открылся завод по производству гофрокартона и упаковки
Завод компании «Л-Пак» по производству гофрированного картона и упаковки открылся на территории особой экономической зоны «Кашира». Предприятие посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение о строительстве завода Подмосковье подписало на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Объём инвестиций в проект составил 7,7 млрд рублей.
«Я хочу пожелать успехов всем, кто причастен к этому предприятию — наладчикам, операторам, инженерам, дизайнерам, технологам. Уверен, что ваша дружная команда будет пополняться новыми талантливыми людьми», — сказал Андрей Воробьёв.
Как резидент ОЭЗ «Кашира» компания получила ряд налоговых льгот, а также право на возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры.
В настоящее время открылась первая очередь завода: это 240 миллионов кубических метров продукции в год и более 270 рабочих мест. Всего на предприятии планируется создать около тысячи рабочих мест и к 2028 году выйти на ежегодное производство миллиарда кубометров продукции. При этом около 80% сырья будет составлять переработанная макулатура.