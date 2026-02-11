В Кашире открылся завод по производству гофрокартона и упаковки

11 февраля 2026, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Завод компании «Л-Пак» по производству гофрированного картона и упаковки открылся на территории особой экономической зоны «Кашира». Предприятие посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.





Соглашение о строительстве завода Подмосковье подписало на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Объём инвестиций в проект составил 7,7 млрд рублей.





«Я хочу пожелать успехов всем, кто причастен к этому предприятию — наладчикам, операторам, инженерам, дизайнерам, технологам. Уверен, что ваша дружная команда будет пополняться новыми талантливыми людьми», — сказал Андрей Воробьёв.