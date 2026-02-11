В Подмосковье с начала года подали 42 тыс. онлайн-заявок на оформление соцкарт

11 февраля 2026, 14:15

оригинал Фото: istockphoto.com/Meeko Media

Свыше 42 тысяч заявок на оформления социальной карты жителя Московской области подали с начала года через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Карту могут получить граждане, относящиеся к льготным категориям и зарегистрированные на территории области.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Соцкарты и документы». Для отправки заявки нужно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.