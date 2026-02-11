В Подмосковье с начала года подали 42 тыс. онлайн-заявок на оформление соцкарт
Свыше 42 тысяч заявок на оформления социальной карты жителя Московской области подали с начала года через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Карту могут получить граждане, относящиеся к льготным категориям и зарегистрированные на территории области.
«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Соцкарты и документы». Для отправки заявки нужно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму», — говорится в сообщении.Срок предоставления услуги составляет 16 рабочих дней. Забрать карту можно в МФЦ, указанном при оформлении заявления.
По соцкарте можно бесплатно ездить на общественном транспорте и получать скидки в некоторых аптеках и магазинах.