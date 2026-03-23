Губернатор Воробьёв проверил ход строительства поликлиники в Люберцах

23 марта 2026, 16:39

Андрей Воробьёв (в центре).

Четырёхэтажную поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений в смену, строят в жилом комплексе «Томилино Парк» на территории посёлка Томилино округа Люберцы. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв





В настоящее время готовность объекта составляет 75%. Завершить строительство планируют летом, а открыть медучреждение для пациентов — до конца текущего года.





«Уже сейчас видно, что поликлиника будет современной, красивой. Но главная ценность заключается во врачах и качественном оборудовании – УЗИ, рентген-аппарате, маммографе и т.д.», — сказал глава региона.

«Перед нами стоит задача строить не просто поликлиники, а скорее клинико-диагностические центры. И мы серьёзно думаем про диспансеризацию. Для женщин важно в определенные сроки проходить маммографию, для мужчин – гастроколоноскопию. Сегодня мы должны создавать в поликлиниках такие условия», — добавил Андрей Воробьёв.