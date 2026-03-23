В Подмосковье больше не осталось обманутых дольщиков

Фото: медиасток.рф

Проблему обманутых дольщиков в Московской области за последние пять лет решили в полном объёме. Эта работа проводилась в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.



Сейчас права участников долевого строительства дополнительно защищает снятие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи объектов.

«Отмена этого моратория возвращает рынку нормальную модель ответственности. «Единая Россия» будет следить, как эта норма работает на практике, в логике поручения лидера нашей партии, президента России Владимира Путина. (…) Для Московской области, где объём строительства один из самых больших в стране, это вопрос и защиты дольщиков, и качества работы всей отрасли», — заявил член фракции «Едина Россия» в Госдуме, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Он добавил, что особенно важно следить за соблюдением прав покупателей, когда жильё приобретают участники специальной военной операции. Никаких необоснованных переносов сроков сдачи объектов быть не должно.
Лев Каштанов

