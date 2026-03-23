В Подмосковье больше не осталось обманутых дольщиков

23 марта 2026, 15:58

Проблему обманутых дольщиков в Московской области за последние пять лет решили в полном объёме. Эта работа проводилась в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Сейчас права участников долевого строительства дополнительно защищает снятие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи объектов.





«Отмена этого моратория возвращает рынку нормальную модель ответственности. «Единая Россия» будет следить, как эта норма работает на практике, в логике поручения лидера нашей партии, президента России Владимира Путина. (…) Для Московской области, где объём строительства один из самых больших в стране, это вопрос и защиты дольщиков, и качества работы всей отрасли», — заявил член фракции «Едина Россия» в Госдуме, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.