В Подмосковье открыли рабочее движение ещё по одному участку трасы ЮЛА

23 марта 2026, 14:34

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги от обхода посёлка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал проверить работу нового отрезка и поблагодарить строителей.





Открытие ещё одного участка дороги обеспечит непрерывное бессветофорное движение от Володарского до Егорьевского шоссе. Для жителей Люберец и Раменского, в том числе посёлков Томилино, Красково и Малаховка, путь до трассы М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе теперь станет быстрее. Кроме того, запуск движения разгрузит прилегающие дороги.



Это продолжение участка от Володарского до Рязанского шоссе. В ходе строительства возвели новые путепроводоы через Быковское шоссе и над железной дорогой Рязанского направления, построили мосты через реку Пехорка. Сейчас завершают монтаж освещения и шумозащитных экранов. А через две недели откроют съезд с М-5 «Урал» со стороны Москвы.

«С 2013 года в регионе реализуется большая президентская программа модернизации Московского транспортного узла. Нет человека, который не заметил бы новые дороги, путепроводы, хорды, расширение вылетных магистралей. Эта дорога – дублёр МКАД. По сути, от Минского шоссе до трассы М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населённых пунктов Подмосковья, потому что сегодня часто транзитный транспорт идет через города», – сказал Воробьёв.

«Вся ЮЛА – это 45 километров. Каждый этап важен. В следующий раз мы должны встретиться в конце мая, чтобы соединить М-12 и М-5 «Урал». А задача строителей к концу августа – запустить движение на всей дороге от Варшавки до трассы М-12. Это серьёзные инвестиции, которые, мы уверены, дадут мощный толчок экономическому развитию», – отметил губернатор.