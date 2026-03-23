В Подмосковье открыли рабочее движение ещё по одному участку трасы ЮЛА
В Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги от обхода посёлка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал проверить работу нового отрезка и поблагодарить строителей.
Открытие ещё одного участка дороги обеспечит непрерывное бессветофорное движение от Володарского до Егорьевского шоссе. Для жителей Люберец и Раменского, в том числе посёлков Томилино, Красково и Малаховка, путь до трассы М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе теперь станет быстрее. Кроме того, запуск движения разгрузит прилегающие дороги.
Это продолжение участка от Володарского до Рязанского шоссе. В ходе строительства возвели новые путепроводоы через Быковское шоссе и над железной дорогой Рязанского направления, построили мосты через реку Пехорка. Сейчас завершают монтаж освещения и шумозащитных экранов. А через две недели откроют съезд с М-5 «Урал» со стороны Москвы.
«С 2013 года в регионе реализуется большая президентская программа модернизации Московского транспортного узла. Нет человека, который не заметил бы новые дороги, путепроводы, хорды, расширение вылетных магистралей. Эта дорога – дублёр МКАД. По сути, от Минского шоссе до трассы М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населённых пунктов Подмосковья, потому что сегодня часто транзитный транспорт идет через города», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что это концессионная дорога. Её очередной участок протяженностью около пяти километров, который открылся сегодня, позволит жителям Люберец напрямую выезжать с Егорьевского шоссе на М-5 «Урал», в обход Октябрьского проспекта.
«Вся ЮЛА – это 45 километров. Каждый этап важен. В следующий раз мы должны встретиться в конце мая, чтобы соединить М-12 и М-5 «Урал». А задача строителей к концу августа – запустить движение на всей дороге от Варшавки до трассы М-12. Это серьёзные инвестиции, которые, мы уверены, дадут мощный толчок экономическому развитию», – отметил губернатор.
Южно-Лыткаринская автодорога – самый масштабный концессионный проект с участием федерального и регионального бюджетов, реализуемый в Подмосковье. Трасса проходит через четыре округа – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха. Её суммарная протяжённость – около 45 километров. Она позволит улучшить транспортную доступность для более чем 3,5 млн жителей Москвы и области. Полностью запустить 4-6-полосную магистраль, строящуюся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в этом году. Сейчас общая готовность ЮЛА – 85%.
В этом году планируют открыть ещё два участка Южно-Лыткаринской автодороги – от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток и от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе.