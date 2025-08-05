Губернатор Воробьёв проверил работу модернизированного ВЗУ в Дмитрове
Водозаборный узел №1, расположенный на улице Пушкина в Дмитрове, модернизировали и запустили в апреле текущего года. Работу объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
До модернизации ВЗУ №1 был последним в Дмитрове без станции обезжелезивания. Теперь вода здесь проходит многоступенчатую очистку.
«Всё, что касается воды и канализования — это очень важная тема для Дмитровского округа. Мы запустили здесь современную станцию водоочистки, она работает без перебоев. А в октябре введем ВЗУ в Яхроме, что значительно повысит качество воды», — отметил Андрей Воробьёв.Он добавил, что всего в Дмитровском округе работает 126 ВЗУ. Все они вошли в программу модернизации. А в некоторых местах строятся новые.
До конца октября текущего года завершится модернизация водозаборного узла на Рабочей улице в Яхроме, а до конца года — модернизация ВЗУ №3 на Набережной улице в посёлке Деденёво. Кроме того, в округе ведётся модернизация очистных сооружений.