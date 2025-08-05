Губернатор Воробьёв проверил работу модернизированного ВЗУ в Дмитрове

05 августа 2025, 12:21

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Водозаборный узел №1, расположенный на улице Пушкина в Дмитрове, модернизировали и запустили в апреле текущего года. Работу объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





До модернизации ВЗУ №1 был последним в Дмитрове без станции обезжелезивания. Теперь вода здесь проходит многоступенчатую очистку.





«Всё, что касается воды и канализования — это очень важная тема для Дмитровского округа. Мы запустили здесь современную станцию водоочистки, она работает без перебоев. А в октябре введем ВЗУ в Яхроме, что значительно повысит качество воды», — отметил Андрей Воробьёв.