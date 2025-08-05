В Дмитровском округе к 1 сентября завершат ремонт более десяти км теплосетей

05 августа 2025, 10:54

оригинал Андрей Воробьёв (второй справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Свыше десяти километров теплосетей отремонтируют в Дмитровском муниципальном округе до конца лета. Кроме того, к этому сроку должно быть завершено строительство двух блочно-модульных котельных и центрального теплового пункта. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.





Глава Подмосковья осмотрел участок рядом с Пушкинской улицей в городе Дмитров, где продолжается перекладка труб теплоснабжения.





«Мы на очень важной трассе в Дмитрове. Это магистральная сеть, пятисотка. Сейчас идёт заключительный этап. Будут некоторые неудобства, потому что перекопаем дорогу, чтобы положить новые коммуникации. Но все мы понимаем, насколько важно подготовиться к отопительному сезону», — сказал Андрей Воробьёв.

«Наша задача, чтобы всё было сделано своевременно, поэтому от инженеров, сварщиков очень многое зависит», — подчеркнул глава региона.

«Нам нужно сделать «переходы» через дорогу. Схема дорожного движения разработана и согласована с ГИБДД, с Мосавтодором тоже все обсудили. Будем работать в два этапа очереди. Планируем, что каждый этап займет полторы-две недели. Участок дороги будет перекрываться, а по другому запустят реверсивное движение», — пояснил инженер Александр Зинченко.