В Дмитровском округе ввели в эксплуатацию жилой дом с пристроенной поликлиникой
Жилой корпус №10 со встроенно-пристроенной поликлиникой, возведённый в составе ЖК «Экоград Новый Катуар» на территории Дмитровского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь тринадцатиэтажной новостройки составляет более 16,3 тыс. квадратных метров.
«В корпусе расположены 364 квартиры. На первом этаже есть коммерческие помещения», — отмечается в сообщении.Рядом с домом установлены спортивная и детская игровая площадки.
Жилой комплекс «Экоград Новый Катуар» состоит из домов разной этажности. В социальную инфраструктуру ЖК входит, помимо поликлиники, детский сад на 80 воспитанников. А в шаговой доступности расположены школа, ФОК и Центр детского творчества.