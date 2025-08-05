В Дмитровском округе ввели в эксплуатацию жилой дом с пристроенной поликлиникой

05 августа 2025, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой корпус №10 со встроенно-пристроенной поликлиникой, возведённый в составе ЖК «Экоград Новый Катуар» на территории Дмитровского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь тринадцатиэтажной новостройки составляет более 16,3 тыс. квадратных метров.





«В корпусе расположены 364 квартиры. На первом этаже есть коммерческие помещения», — отмечается в сообщении.