В дмитровском посёлке Ермолино капитально отремонтировали котельную
Капитальный ремонт котельной, расположенной на улице Центральная, завершили в посёлке Ермолино Дмитровского округа. Результат работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлённая котельная снабжает горячей водой и отоплением 33 многоквартирных дома и два соцобъекта.
«Котельная была построена в 1979 году, износ был высокий. При этом объект обеспечивает теплом более тысячи жителей. В рамах капитального ремонта здесь заменили оборудование, в том числе котёл. Работы на этом объекте начались в феврале, в июне смонтировали котёл, а сейчас ведётся подготовка к его подключению к контрольно-измерительным системам. Рабочие выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки», — сказал Андрей Воробьёв.В котельной был также установлен дополнительный котёл 5,5 МВт. В ближайшее время инспектор оценит его готовность к запуску в эксплуатацию.
«Для подготовки к осенне-зимнему периоду мы остановим котельную на две недели. Будем также заниматься насосным оборудованием, тепловыми сетями», — сообщил главный инженер Дмитровского управления ЖКХ Олег Скрипаев.А директор Дмитровского управления ЖКХ Игорь Круль добавил, что все работы по капремонту в котельной завершены на 99,9% и начинается плановая подготовка к отопительному периоду.
В Дмитровским округе ремонтируют ещё четыре котельных: на улице Водников в городе Дмитров, на улице Ленина в Яхроме, на Набережной улице в посёлке Деденёво и а посёлке Новосиньково. Все работы должны завершить к 30 августа.