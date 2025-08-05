В дмитровском посёлке Ермолино капитально отремонтировали котельную

05 августа 2025, 10:32

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Капитальный ремонт котельной, расположенной на улице Центральная, завершили в посёлке Ермолино Дмитровского округа. Результат работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Обновлённая котельная снабжает горячей водой и отоплением 33 многоквартирных дома и два соцобъекта.





«Котельная была построена в 1979 году, износ был высокий. При этом объект обеспечивает теплом более тысячи жителей. В рамах капитального ремонта здесь заменили оборудование, в том числе котёл. Работы на этом объекте начались в феврале, в июне смонтировали котёл, а сейчас ведётся подготовка к его подключению к контрольно-измерительным системам. Рабочие выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки», — сказал Андрей Воробьёв.

«Для подготовки к осенне-зимнему периоду мы остановим котельную на две недели. Будем также заниматься насосным оборудованием, тепловыми сетями», — сообщил главный инженер Дмитровского управления ЖКХ Олег Скрипаев.