Расширение участка трассы М-9 «Балтия» в Подмосковье завершат до конца года

01 ноября 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Расширение 40-километрового участка трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью с двух до четырёх полос завершат до конца года. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Проект реализуется на отрезке со 118 по 158 километр. Глава региона осмотрел дорогу на 139-м километре — в районе деревни Зденежье округа Шаховская.





«Мы находимся на дороге М-9 «Балтия», которая реконструируется по федеральной программе. Для нас эти 40 км, которые идут по Московской области, очень важны, как и для Твери. (…) Хочу поблагодарить «Центравтомагистраль». Они работают так, что движение не перекрывается. Это требует особого профессионализма. Я надеюсь, что до конца года вы реализуете всё, что запланировали», — сказал Андрей Воробьёв.