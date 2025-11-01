Расширение участка трассы М-9 «Балтия» в Подмосковье завершат до конца года
Расширение 40-километрового участка трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью с двух до четырёх полос завершат до конца года. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется на отрезке со 118 по 158 километр. Глава региона осмотрел дорогу на 139-м километре — в районе деревни Зденежье округа Шаховская.
«Мы находимся на дороге М-9 «Балтия», которая реконструируется по федеральной программе. Для нас эти 40 км, которые идут по Московской области, очень важны, как и для Твери. (…) Хочу поблагодарить «Центравтомагистраль». Они работают так, что движение не перекрывается. Это требует особого профессионализма. Я надеюсь, что до конца года вы реализуете всё, что запланировали», — сказал Андрей Воробьёв.В настоящее время рабочее движение по четырём полосам уже открыли на участках со 139 по 148 км и со 148 по 158 км. Сейчас там завершают установку шумозащитных экранов, дорожных знаков, светофоров и остановок.
На участке со 118 по 139 км строят новые полосы и обустраивают водоотвод. Работа ведётся круглосуточно.
Движение на всём реконструируемом отрезке дороги должны запустить в текущем году, а полностью завершить реалтзаию проекта — в 2026.