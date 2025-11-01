В поселке Реммаш под Сергиевым Посадом благоустроили сквер

01 ноября 2025, 11:40

Видео: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Благоустройство сквера завершили на улице Мира в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На территории сквера общей площадью пять тысяч квадратных метров вырубили больные и авариный деревья и провели озеленение, заасфальтировали дорожки, отремонтировали площадку воркаута и уложили там резиновое покрытие, установили новые скамейки и уличные фонари.



