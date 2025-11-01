В поселке Реммаш под Сергиевым Посадом благоустроили сквер
Видео: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.
Благоустройство сквера завершили на улице Мира в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На территории сквера общей площадью пять тысяч квадратных метров вырубили больные и авариный деревья и провели озеленение, заасфальтировали дорожки, отремонтировали площадку воркаута и уложили там резиновое покрытие, установили новые скамейки и уличные фонари.
Сквер благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».«Мы очень рады, что у нас наконец-то появится такое красивое и современное место для отдыха. Детям — новые качели, взрослым — удобные скамейки и тренажеры. Большое спасибо за эту работу», — сказал местная жительница Анна Гордеева.