На 65-м км МКАД построят «золотой» торгово-офисный центр с ФОКом

01 ноября 2025, 12:09

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Торгово-офисный центр общей площадью более 14,5 тыс. квадратных метров построят на 65-м километре МКАД — в районе деревни Мякинино. Проект одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Здание состоит из двух одноэтажных корпусов. В оформлении фасадов планируется использовать структурное остекление и металлизированные «золотые» панели.





«Фасад, созданный из стекла и металла, напоминает о подарках, упакованных в золотую фольгу», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.