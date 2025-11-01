На 65-м км МКАД построят «золотой» торгово-офисный центр с ФОКом
Торгово-офисный центр общей площадью более 14,5 тыс. квадратных метров построят на 65-м километре МКАД — в районе деревни Мякинино. Проект одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание состоит из двух одноэтажных корпусов. В оформлении фасадов планируется использовать структурное остекление и металлизированные «золотые» панели.
«Фасад, созданный из стекла и металла, напоминает о подарках, упакованных в золотую фольгу», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.В здании разместятся торговые помещения, офисы, рестораны, кафе, а также культурно-образовательный и физкультурно-оздоровительный центры.
Новый объект обеспечит региону 600 рабочих мест.