Власти Пушкинского округа встретились с жителями аварийных домов

17 июля 2026, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу с жителями аварийных 120-летних деревянных домов-бараков, расположенных в Ивантеевке, провели уполномоченная главы Пушкинского округа Нина Ушакова, замглавы Людмила Конопатченкова, председатель местного Совета депутатов Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Главной темой встречи стало включение бараков в госпрограмму по расселению аварийного жилья. Основной преградой здесь является договор о комплексном развитии территории, который администрация заключила с застройщиком «Казачий Торговый Дом». Согласно договору, переселить людей должна была компания, но она не выполнила свои обязательства и распродала квартиры, предназначенные переселенцам.





«Сейчас администрация судится с застройщиком, добиваясь расторжения договора. На встрече мы шаг за шагом разобрали с жителями, на каком этапе сейчас находятся судебные дела и какие шаги ещё предстоит сделать, чтобы ускорить процесс», — рассказала Ушакова.