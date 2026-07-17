Жителей Подмосковья оштрафовали на 2,3 млн рублей за сброс мусора мимо баков

17 июля 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штрафы на общую сумму 2,3 млн рублей выписали за последние семь дней автомобилистам Московской области, выбрасывающим мусор мимо баков и оставляющим строительные отходы рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявлять нарушения инспекторам ведомства помогают камеры «Безопасного региона». Они фиксируют факт сброса мусора в неположенном месте и номер машины, на которой привезли отходы.





«С 9 июля в Подмосковье зафиксировали 501 случай незаконного сброса мусора. В результате было вынесено 128 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2,3 млн рублей», — говорится в сообщении.