Жителей Подмосковья оштрафовали на 2,3 млн рублей за сброс мусора мимо баков
Штрафы на общую сумму 2,3 млн рублей выписали за последние семь дней автомобилистам Московской области, выбрасывающим мусор мимо баков и оставляющим строительные отходы рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявлять нарушения инспекторам ведомства помогают камеры «Безопасного региона». Они фиксируют факт сброса мусора в неположенном месте и номер машины, на которой привезли отходы.
«С 9 июля в Подмосковье зафиксировали 501 случай незаконного сброса мусора. В результате было вынесено 128 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2,3 млн рублей», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что для физлиц штраф за мусор составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 200 тысяч рублей.