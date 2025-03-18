Губернатор Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к сезону природных пожаров

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Пожароопасный сезон Подмосковье в этом году объявлен раньше обычного – 20 марта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода, который провёл зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев.
Как рассказал Воробьёв, в рамках подготовки были проанализированы данные за прошлые годы. Это поможет спрогнозировать все сценарии и сконцентрировать ресурсы на территориях с высоким риском природных пожаров. На особом контроле – городские округа Балашиха, Богородский, Воскресенск, Егорьевск, Клин, Егорьевск, Шатура, Луховицы и Электрогорск.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Новые видеокомплексы появятся на территории лесничеств в округах Балашиха, Мытищи, Красногорск, Подольск и Рузский.
После торфяных пожаров 2010 года в области приняли системные меры по обводнению торфяников и сохранению запасов воды в каналах и водоёмах. Создано 76 комплексов гидротехнических сооружений.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской областной постоянно усиливают и дооснащают группировки сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году для тушения пожаров подготовили свыше 4,1 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц техники. Сформирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Московской области, в которую вошли 200 человек. При необходимости задействуют три пожарных поезда. А на базе Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы создан нештатный противопожарный отряд. Он состоит из 126 человек, 27 единиц техники и 15 единиц насосного оборудования.
В рамках профилактической работы идёт обустройство минерализованных полос. План на это год – около 1,9 тыс. км. Ещё одна мера – установка шлагбаумов в лесах. В планах – создать 564 таких шлагбаумов, а также более 1,3 тыс. пикниковых зон для безопасного отдыха на природе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для предупреждения преднамеренных поджогов сотрудники регионального Комлесхоза используют мобильное приложение «Народная дружина Подмосковья». Фиксируют подозрительные предметы, оставленный транспорт. На вызов выезжают экстренные службы.
Пожароопасную обстановку в Подмосковье контролируют с помощью четырёхуровневой системы мониторинга. Первый уровень – это наземное патрулирование, второй – видеомониторинг. В дополнение к камерам лесничества обследуют с помощью дронов. Третий уровень – авиапатрулирование, четвёртый – космический мониторинг. Организовано оперативное реагирование на термоточки, что позволяет быстро выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для быстрого реагирования и контроля за очагами возгорания Подмосковье предоставило «Оборонлесу» Минобороны России доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах. Это 37 камер. Налажено взаимодействие диспетчерских служб.
Завершая доклад, губернатор подчеркнул, что у Подмосковья - большие границы с Ярославской, Калужской, Рязанской, Тверской и другими областями. В регионах понимают ответственность и стараются работать слаженно.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В Московской области – 1,9 млн га леса, и чтобы реагировать своевременно, у нас стоят 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов. Дополнительно в этом году установим ещё пять комплексов. У нас четыре уровня контроля за пожарами. Однако самый эффективный – видеокамеры», – сказал губернатор.Что касается торфяных участков, то в своё время благодаря государственной программе эти 250 тыс. га были обводнены.
«Там ведется замер уровня воды. Он должен составлять от 0,7 до 1 м. Если погода экстремально жаркая, и уровень воды падает, существуют резервные водоёмы. Мы мониторим ситуацию и находимся в тесном контакте с Рослесхозом», – добавил глава региона.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Новые видеокомплексы появятся на территории лесничеств в округах Балашиха, Мытищи, Красногорск, Подольск и Рузский.
После торфяных пожаров 2010 года в области приняли системные меры по обводнению торфяников и сохранению запасов воды в каналах и водоёмах. Создано 76 комплексов гидротехнических сооружений.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской областной постоянно усиливают и дооснащают группировки сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году для тушения пожаров подготовили свыше 4,1 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц техники. Сформирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Московской области, в которую вошли 200 человек. При необходимости задействуют три пожарных поезда. А на базе Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы создан нештатный противопожарный отряд. Он состоит из 126 человек, 27 единиц техники и 15 единиц насосного оборудования.
В рамках профилактической работы идёт обустройство минерализованных полос. План на это год – около 1,9 тыс. км. Ещё одна мера – установка шлагбаумов в лесах. В планах – создать 564 таких шлагбаумов, а также более 1,3 тыс. пикниковых зон для безопасного отдыха на природе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для предупреждения преднамеренных поджогов сотрудники регионального Комлесхоза используют мобильное приложение «Народная дружина Подмосковья». Фиксируют подозрительные предметы, оставленный транспорт. На вызов выезжают экстренные службы.
Пожароопасную обстановку в Подмосковье контролируют с помощью четырёхуровневой системы мониторинга. Первый уровень – это наземное патрулирование, второй – видеомониторинг. В дополнение к камерам лесничества обследуют с помощью дронов. Третий уровень – авиапатрулирование, четвёртый – космический мониторинг. Организовано оперативное реагирование на термоточки, что позволяет быстро выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.
«Когда важен охват, анализ данных, стараемся подключать цифровые технологии и искусственный интеллект. Благодаря современной системе мониторинга в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения. Поэтому постоянно её совершенствуем, пробуем новые умные решения. Планируем запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, что позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для быстрого реагирования и контроля за очагами возгорания Подмосковье предоставило «Оборонлесу» Минобороны России доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах. Это 37 камер. Налажено взаимодействие диспетчерских служб.
Завершая доклад, губернатор подчеркнул, что у Подмосковья - большие границы с Ярославской, Калужской, Рязанской, Тверской и другими областями. В регионах понимают ответственность и стараются работать слаженно.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская