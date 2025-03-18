Следж-хоккеисты Подмосковья выиграли «Кубок защитников Отечества»

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: https://t.me/vorobiev_live)
Подмосковные следж-хоккеисты стали чемпионами первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В турнире в Ханты-Мансийске приняли участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В решающих матчах подмосковные спортсмены обыграли команды Санкт-Петербурга и Самары.
По словам Воробьёва, у Подмосковья была самая многочисленная делегация спортсменов. 15 представителей сборной участвовали в соревнованиях по пяти видам спорта. Это следж-хоккей, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горные лыжи.
В этом помогают Государственный фонд «Защитники Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО, заключил Воробьёв.
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«Вы показали боевой характер, выдержку и волю! Сегодня вместе с министром спорта России, президентом Олимпийского комитета страны Михаилом Дегтярёвым и президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым встретился с участниками сборной Подмосковья, чтобы поздравить с победой. Возглавляет команду бывший игрок клуба «Кристалл-Электросталь» Михаил Трифонов. Тренирует ей один из основателей первой в стране следж-хоккейной команды «Феникс», семикратный чемпион России Вадим Троицкий. Парни занимаются на обновлённой ледовой арене «Орион-Технопул» в Балашихе», – рассказал глава региона в своём телеграм-канале.Фото: https://t.me/vorobiev_live
По словам Воробьёва, у Подмосковья была самая многочисленная делегация спортсменов. 15 представителей сборной участвовали в соревнованиях по пяти видам спорта. Это следж-хоккей, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горные лыжи.
«Все наши спортсмены – герои, ветераны боевых действий, награждённые медалями и орденами. Этот год президент объявил Годом защитника Отечества и поручил особое внимание уделять тем, кто получил инвалидность на фронте, помогать им вернуться к обычной жизни, в том числе к занятиям спортом. Мы стараемся реализовывать это направление», – отметил губернатор.Фото: https://t.me/vorobiev_live
В этом помогают Государственный фонд «Защитники Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО, заключил Воробьёв.
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Лора Луганская