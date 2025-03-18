Губернатор Московской области встретился с руководителями Ассоциации ветеранов СВО

Андрей Воробьев (фото: Telegram-канал Андрея Воробьева)
В региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества» состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Эта организация начала работу в феврале и объединила всех, кто оказывает поддержку семьям военнослужащих, помогает с трудоустройством вернувшихся с фронта бойцов, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Президент подчеркнул, что работа с ветеранами СВО должна быть системной и соответствовать единым стандартам. В регионе предусмотрено около 30 мер поддержки участников спецоперации и их семей, включая протезирование, трудоустройство, обучение и бесплатные кружки для детей военнослужащих. Всем, кто обращается за помощью, стараются обеспечить комплексную поддержку.
Решать вопросы с выплатами, документами, реабилитацией и лечением помогает Госфонд «Защитники Отечества». С момента открытия подмосковного филиала его услугами воспользовались более 20,8 тысячи человек. Важно, что все вопросы можно решить в формате «одного окна». В каждом округе действуют центры поддержки и социальные координаторы.
С 3 марта, по поручению Президента, стартовала региональная образовательная программа «Герои Подмосковья». Уже поступило более 450 заявок, прием документов продолжается до конца апреля. Каждый из бойцов проявил себя на фронте, и теперь им предоставляют возможность реализовать себя в сфере госуправления, чтобы совместными усилиями сделать Подмосковье еще более комфортным для жизни.
Читайте также:
В Подмосковье более чем в два раза увеличили число лесных пожарных
В Подмосковье увеличивают эффективность автобусного сообщения
В Подмосковье построят ещё пять переходов через ж/д пути
Решать вопросы с выплатами, документами, реабилитацией и лечением помогает Госфонд «Защитники Отечества». С момента открытия подмосковного филиала его услугами воспользовались более 20,8 тысячи человек. Важно, что все вопросы можно решить в формате «одного окна». В каждом округе действуют центры поддержки и социальные координаторы.
Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева
В регионе также работают три центра реабилитации для ветеранов СВО: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и, с декабря, Центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Более 1 тысячи человек уже прошли там восстановление.
С 3 марта, по поручению Президента, стартовала региональная образовательная программа «Герои Подмосковья». Уже поступило более 450 заявок, прием документов продолжается до конца апреля. Каждый из бойцов проявил себя на фронте, и теперь им предоставляют возможность реализовать себя в сфере госуправления, чтобы совместными усилиями сделать Подмосковье еще более комфортным для жизни.
Читайте также:
В Подмосковье более чем в два раза увеличили число лесных пожарных
В Подмосковье увеличивают эффективность автобусного сообщения
В Подмосковье построят ещё пять переходов через ж/д пути
Дайана Хусинова