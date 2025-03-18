Губернатор Московской области встретился с руководителями Ассоциации ветеранов СВО

В региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества» состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Эта организация начала работу в феврале и объединила всех, кто оказывает поддержку семьям военнослужащих, помогает с трудоустройством вернувшихся с фронта бойцов, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.