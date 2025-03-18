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В рамках проекта «Доброе дело» бригаде спецназа ВДВ передали тепловизоры и дроны

Фото: Агеева Екатерина

Фото: Агеева Екатерина

Команда губернатора передала спецназу ВДВ тепловизоры и дроны, которые позволяют круглосуточно мониторить передвижение противника, выявлять замаскированные позиции и наносить удары по целям. Эта техника эффективно используется в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора ​и Правительства Московской области.
Оборудование военнослужащим передали в рамках проекта «Доброе дело» заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и генеральный директор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

«Мы очень гордимся дружбой с прославленной бригадой, которая базируется в Подмосковье. Постоянно находимся на связи с бойцами, командирами, знаем, как чувствуют себя ребята на передовой, что им нужно для выполнения боевых задач. Надеемся, что эти миниатюрные, но очень важные тепловизионные камеры, которые мы сегодня передаем, помогут бить врага еще эффективнее», — сказал Духин.

Фото: Агеева Екатерина

Екатерина Швелидзе напомнила, что проект «Доброе дело» был запущен в Подмосковье в апреле 2022 года по инициативе школьников, а губернатор Андрей Воробьев оказал поддержку.

«Вот уже почти 3 года мы собираем и отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт, мирным жителям в новые и приграничные регионы. Мы часто встречаемся с военными, которые говорят, что помощь из дома — это не только технические изделия, необходимые для выполнения боевых задач. Это еще забота и тепло, придающие бойцам дополнительные силы. За каждой такой отправкой стоят тысячи маленьких и больших добрых дел, все они — вклад в нашу общую Победу», — отметила Швелидзе.

В Московской области работает 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. За почти три года в рамках проекта «Доброе дело» отправлено более 7,7 тысяч тонн груза в зону СВО, новые регионы и приграничные территории, включая более 160 рейсов.

Фото: Агеева Екатерина

Компания-производитель молочной продукции, которая давно оказывает поддержку фронту, также передала партию дронов для спецназа ВДВ.

Дроны пользуются большим спросом «за лентой». Современные технологии обеспечивают высокое качество изображения и используются для уничтожения противника.

«От лица разведчиков нашей бригады хочу выразить огромную благодарность за помощь. Дроны сейчас — неотъемлемая часть боевых действий. В переданных нам БПЛА отличная камера и система стабилизации, которая позволяет бойцу даже с минимальными навыками пилотирования эффективно ими управлять», — рассказал один из бойцов.

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Губернатор Гладков заявил о сложной обстановке из-за обстрелов ВСУ приграничных районов
Гладков: В Краснояружском районе сложная обстановка из-за обстрелов ВСУ
18 марта 2025, 09:33

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заметно активизировались и наносят массированные артиллерийские и миномётные удары по приграничным территориям Белгородской области. Особенно тяжёлая оперативная обстановка сложилась в Краснояружском районе.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что противник постоянно и активно обстреливает Краснояружский район. Других подробностей обстрелов и их возможных последствий руководитель областной администрации не привёл.

Он также добавил, что все оперативные службы и ведомства, в первую очередь, министерство обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», силы самообороны, глава района, заместитель губернатора, все находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. Губернатор пообещал подробно информировать население Белгородской области об изменениях обстановки.

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#губернатор
#население
#Белгород
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
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Российские медики разработали новый способ лечения отравившихся в ходе операции «Поток»
Врачи использовали новый метод лечения бойцов, пострадавших при операции «Поток»
18 марта 2025, 09:05

Фото: istockphoto/sudok1

Военные медики для лечения бойцов, отравившихся во время проведения операции «Поток», разработали новые методы, которые прежде никогда не использовались. Солдаты во время нахождения в трубе газопровода Помары — Ужгород надышались солями тяжёлых металлов и другой нефтехимией.
Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказали в госпитале спецназа «Ахмат». По словам военного врача по имени Вадим, штурмовики поступают с проявлениями пневмонита. Это неспецифическое воспаление лёгких опасно тем, что симптомы проявляются не сразу, а через три-четыре дня, хотя дыхательная система уже поражена. Это может к осложнениям и сказаться на всех основных органах человека.

Вредные вещества, продукты гальванизации труб, нефтепродукты, которыми надышались бойцы, выводятся из их организма специальными сильнодействующими препаратами. Врачи подчёркивают, что с такой проблемой в медицинской практике никто в мире ещё не сталкивался. Медработники госпиталя находятся на постоянной связи со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, куда отправили на лечение некоторых бойцов.

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#продукты
#лечение
#симптомы
#медработники
#госпиталь
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В Курской области задержаны иностранные бойцы, воюющие на стороне ВСУ
Эксперт Сыртланов: в Курской области в плен попали иностранные граждане
18 марта 2025, 08:51

Фото: iStock/breakermaximus

Полковник запаса Тимур Сыртланов, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», сообщил о задержании граждан иностранных государств, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».
Сыртланов отметил, что среди задержанных есть граждане Германии, Франции, Польши, Великобритании и значительное количество колумбийцев. По его словам, большинство из них были ликвидированы в ходе боевых действий, однако некоторые были взяты в плен.

Полковник объяснил, что информация о количестве и судьбе иностранных бойцов не была обнародована, так как с пленными сейчас работают следственные органы. Он предположил, что в ближайшее время может быть предоставлена дополнительная информация о задержанных и названы их имена.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
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#всу
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МО РФ: ПВО России перехватила 46 украинских беспилотников за ночь
18 марта 2025, 07:19

Фото: iStock/e-crow

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, большая часть перехватов произошла над Белгородской областью, где было уничтожено 41 БПЛА. Кроме того, два беспилотника были перехвачены над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Орловской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
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Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен
Солдаты ВСУ под Дачным бросили сослуживца в тяжелом состоянии
18 марта 2025, 07:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что, оказавшись в окружении российских войск, он предложил своим товарищам сдаться, но столкнулся с агрессией.

«Кругом были русские. Своим я предложил сдаться, но те отказались и в ответ начали бить меня прикладом по спине и по ноге, зная, что она обморожена», — сообщил Куцан.

По его словам, командование не отвечало на запросы о помощи, и эвакуации не было. Даниил также отметил, что его оставили в одиночестве

«Еще три дня они находились со мной, а потом просто бросили меня и ушли. Столько же я просидел без еды и воды», — пояснил военный.

В попытке выжить, он обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Его заметил дрон, он помахал ему в ответ, после чего дрон вывел его на позиции российских бойцов.

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#всу
#сво
#бпла
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