В рамках проекта «Доброе дело» бригаде спецназа ВДВ передали тепловизоры и дроны

Фото: Агеева Екатерина
Команда губернатора передала спецназу ВДВ тепловизоры и дроны, которые позволяют круглосуточно мониторить передвижение противника, выявлять замаскированные позиции и наносить удары по целям. Эта техника эффективно используется в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
Оборудование военнослужащим передали в рамках проекта «Доброе дело» заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и генеральный директор телеканала «360» Алексей Каклюгин.
Екатерина Швелидзе напомнила, что проект «Доброе дело» был запущен в Подмосковье в апреле 2022 года по инициативе школьников, а губернатор Андрей Воробьев оказал поддержку.
В Московской области работает 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. За почти три года в рамках проекта «Доброе дело» отправлено более 7,7 тысяч тонн груза в зону СВО, новые регионы и приграничные территории, включая более 160 рейсов.
Компания-производитель молочной продукции, которая давно оказывает поддержку фронту, также передала партию дронов для спецназа ВДВ.
Дроны пользуются большим спросом «за лентой». Современные технологии обеспечивают высокое качество изображения и используются для уничтожения противника.
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«Мы очень гордимся дружбой с прославленной бригадой, которая базируется в Подмосковье. Постоянно находимся на связи с бойцами, командирами, знаем, как чувствуют себя ребята на передовой, что им нужно для выполнения боевых задач. Надеемся, что эти миниатюрные, но очень важные тепловизионные камеры, которые мы сегодня передаем, помогут бить врага еще эффективнее», — сказал Духин.
Фото: Агеева Екатерина
Екатерина Швелидзе напомнила, что проект «Доброе дело» был запущен в Подмосковье в апреле 2022 года по инициативе школьников, а губернатор Андрей Воробьев оказал поддержку.
«Вот уже почти 3 года мы собираем и отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт, мирным жителям в новые и приграничные регионы. Мы часто встречаемся с военными, которые говорят, что помощь из дома — это не только технические изделия, необходимые для выполнения боевых задач. Это еще забота и тепло, придающие бойцам дополнительные силы. За каждой такой отправкой стоят тысячи маленьких и больших добрых дел, все они — вклад в нашу общую Победу», — отметила Швелидзе.
В Московской области работает 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. За почти три года в рамках проекта «Доброе дело» отправлено более 7,7 тысяч тонн груза в зону СВО, новые регионы и приграничные территории, включая более 160 рейсов.
Фото: Агеева Екатерина
Компания-производитель молочной продукции, которая давно оказывает поддержку фронту, также передала партию дронов для спецназа ВДВ.
Дроны пользуются большим спросом «за лентой». Современные технологии обеспечивают высокое качество изображения и используются для уничтожения противника.
«От лица разведчиков нашей бригады хочу выразить огромную благодарность за помощь. Дроны сейчас — неотъемлемая часть боевых действий. В переданных нам БПЛА отличная камера и система стабилизации, которая позволяет бойцу даже с минимальными навыками пилотирования эффективно ими управлять», — рассказал один из бойцов.
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Дайана Хусинова