Подмосковные гребцы взяли пять медалей на Спартакиаде народов России в Казани

14 сентября 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и серебряную медали в академической гребле в рамках II летней Спартакиады народов России. Соревнования проходили в Казани, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.