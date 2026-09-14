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Подмосковные гребцы взяли пять медалей на Спартакиаде народов России в Казани

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и серебряную медали в академической гребле в рамках II летней Спартакиады народов России. Соревнования проходили в Казани, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Золотую награду в состязаниях четвёрок без рулевого среди мужчин взял экипаж Московской области. В соревнованиях четвёрок без рулевого среди женщин также первенствовал подмосковный экипаж.

Соревнования двоек без рулевого среди мужчин выиграли Олег Дудко и Иван Кладов. В состязаниях одиночек среди женщин не было равных Марии Раковой.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В гонке восьмёрок с рулевым среди женщин серебро забрал коллектив из Московской области.

Как напомнили в министерстве, II летняя Спартакиада народов России – крупнейшее комплексное спортивное мероприятие, объединяющее сильнейших спортсменов разных регионов страны.
Лора Луганская

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