Подмосковные гребцы взяли пять медалей на Спартакиаде народов России в Казани
Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и серебряную медали в академической гребле в рамках II летней Спартакиады народов России. Соревнования проходили в Казани, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золотую награду в состязаниях четвёрок без рулевого среди мужчин взял экипаж Московской области. В соревнованиях четвёрок без рулевого среди женщин также первенствовал подмосковный экипаж.
Соревнования двоек без рулевого среди мужчин выиграли Олег Дудко и Иван Кладов. В состязаниях одиночек среди женщин не было равных Марии Раковой.
В гонке восьмёрок с рулевым среди женщин серебро забрал коллектив из Московской области.
Как напомнили в министерстве, II летняя Спартакиада народов России – крупнейшее комплексное спортивное мероприятие, объединяющее сильнейших спортсменов разных регионов страны.
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