Выборы-2026: как пройдёт голосование за депутатов Госдумы и Мособлдумы

14 сентября 2026, 15:42

Россияне выберут депутатов Госдумы и Мособлдумы на выборах 18-20 сентября

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва, которые обещают стать одним из самых масштабных электоральных событий года. Одновременно в регионах пройдут кампании различных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.