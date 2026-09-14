Выборы-2026: как пройдёт голосование за депутатов Госдумы и Мособлдумы
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва, которые обещают стать одним из самых масштабных электоральных событий года. Одновременно в регионах пройдут кампании различных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.
Выборы в Госдуму состоятся по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах, а в федеральном бюллетене будут представлены 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
В единый день голосования также запланированы выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов, а в Московской области выборы в Мособлдуму также пройдут с 18 по 20 сентября.
Проголосовать можно будет на избирательном участке, на дому или дистанционно: ДЭГ будет доступно в 33 регионах, а в Москве онлайн-голосование пройдет через региональный портал, при этом для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через «Госуслуги» до 23:59 14 сентября.
Избиратели старше 18 лет смогут проголосовать на участке по паспорту, а те, кто не может прийти по уважительной причине, смогут оформить голосование на дому. Кроме того, участки для голосования планируют открыть более чем в 150 странах — всего за рубежом ожидается свыше 300 избирательных участков.
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