В ЖК «Люберцы» завершают тепловой контур нового отделения полиции

22 октября 2025, 09:43

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Люберцы» подходит к завершению устройство теплового контура будущего здания отделения полиции. Готовность объекта достигла 74%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области. Строительство ведёт группа «Самолёт».







Работы идут по графику. Сейчас специалисты завершают отделку фасада, монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы и благоустройство территории.



Новое здание площадью около 1,3 тыс. кв. метров рассчитано на 64 сотрудника МУ МВД России «Люберецкое». В проекте предусмотрены кабинеты, залы для совещаний, комнаты для задержанных, помещения для хранения оружия и экипировки, а также зоны отдыха, столовая и спортивный зал.



На прилегающей территории появятся контрольно-пропускной пункт площадью 45 кв. метров, строевой плац, парковка на 14 машин, тротуары, освещение и зелёные зоны. Все объекты спроектированы с учётом принципов безбарьерной среды.



ЖК «Люберцы» расположен в 7,5 км от МКАД и активно развивается: здесь уже работают детские сады, школы, лицей, поликлиника и станция скорой помощи. В перспективе комплекс будет дополнен новыми образовательными и социальными объектами.