В волоколамском посёлке Сычёво установили световой фонтан

22 октября 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Световой фонтан появился в сквере в центре посёлка Сычёво Волоколамского округа в рамках реализации проекта благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время в сквере также установили современные светильники, лавочки и урны, смонтировали видеокамеры системы «Безопасный регион». Кроме того, подрядчик провёл озеленение: в сквере посадили четыре клёна, четыре яблони, кустарник и цветы.



Результат проведённых работ проверила глава округа Наталья Козлова и её первый заместитель Сергей Шорников.





«Совсем скоро завершим все работы, и сычёвцы смогут в полной мере оценить обновлённое пространство для отдыха», — сказала Наталья Козлова.