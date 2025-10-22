Достижения.рф

В волоколамском посёлке Сычёво установили световой фонтан

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Световой фонтан появился в сквере в центре посёлка Сычёво Волоколамского округа в рамках реализации проекта благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время в сквере также установили современные светильники, лавочки и урны, смонтировали видеокамеры системы «Безопасный регион». Кроме того, подрядчик провёл озеленение: в сквере посадили четыре клёна, четыре яблони, кустарник и цветы.

Результат проведённых работ проверила глава округа Наталья Козлова и её первый заместитель Сергей Шорников.

«Совсем скоро завершим все работы, и сычёвцы смогут в полной мере оценить обновлённое пространство для отдыха», — сказала Наталья Козлова.
Благоустройство сквера проводится по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Лев Каштанов

