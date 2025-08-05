Новый Рогачёвский мост откроют в Дмитровском округе в конце 2026 года

05 августа 2025, 13:40

оригинал Андрей Воробьёв (второй справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

В Дмитровском округе планируют построить новый Рогачёвский мост взамен старого, открытого в 1936 году и восстановленного после взрыва в 1942 году. Работы проведут в рамках реконструкции транспортного узла на участке дороги Спиридово – А-104 – Дмитров – МБК, которая стартовала в апреле. Ход реконструкции проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Запустить движение по новому мосту через канал имени Москвы планируют в конце будущего года.





«Наша задача — в конце следующего года построить новое мостовое сооружение и пустить по нему автомобильное движение. И в дальнейшем — реконструировать всю дорожную сеть, в том числе переезд через железнодорожные пути. А мост, построенный в 30-е годы, будет демонтирован», — сказал Андрей Воробьёв.

«Существующий мост 1936 года постройки имеет большую степень износа, поэтому на сегодняшний момент проезд грузовиков по нему запрещён. Мы развернули работы по сооружению нового моста с реконструкцией уличной городской дорожной сети. Наша основная задача — как можно быстрее построить новый мост, чтобы перенаправить на него движение со старого», — отметил директор «Мостоотряда-90», филиала АО «Дороги и мосты» Олег Зимирев.