Губернатор Воробьёв рассказал об использовании ИИ в энергосистеме Подмосковья

В Московской области ведётся внедрение искусственного интеллекта в систему электроснабжения. О том, какие задачи решает нейросеть в энергетике, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв на межрегиональном форуме «Решения для нового технологического уклада».





Глава Подмосковья заявил, что искусственный интеллект в электроэнергетике нужен там, где проводится анализ большого количества данных.





«Мы ставим датчики на каждую трансформаторную подстанцию, на каждый фидер. Это нужно для того, чтобы понимать, где именно произошёл сбой — на высокой линии или на подстанции во дворе дома. И когда поступает много данных, их нужно анализировать. И первая сфера, где мы используем ИИ — это в анализе тех аварий и тех данных, которые поступают с датчиков», — сказал Андрей Воробьёв.

«Сегодня процесс техприсоединения автоматизирован. Но запросы очень разные: например, кто-то хочет построить баню, а кто-то — грандиозный завод. И как правильно выдать техприсоединение? Базис по этому процессу ИИ будет выдавать без «тромбов» и барьеров», — подчеркнул Андрей Воробьёв.